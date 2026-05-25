Honda dispara la ilusión en Aston Martin: "Sabemos dónde tenemos que mejorar"

Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, ha señalado en qué época del año pueden llegar las mejoras que situarían al equipo como un competidor, desatando la esperanza en los británicos.

Aston Martin continúa remando a contracorriente. Los de Silverstone no han tenido un buen GP de Canadá con el abandono de Fernando Alonso y los problemas en el AMR26. Sin embargo, Lance Stroll pudo cruzar la meta y desde Honda están ilusionados de cara a las próximas carreras.

En concreto, Shintaro Orihara, jefe de ingeniería de Honda, ha afirmado en qué puntos debe mejorar el motor del monoplaza y cómo hacerlo. "Sabemos dónde tenemos que mejorar. Hay que mejorar la combustión. Sabemos cómo, tenemos ideas para mejorar las prestaciones en la combustión y hay señales positivas en los datos", ha explicado el nipón en declaraciones recogidas por 'Diario AS'.

A pesar de los malos resultados cosechados esta temporada, desde el fabricante japonés se muestran esperanzadores en que lleguen mejoras notables muy pronto que podrán ayudar a Alonso y compañía.

"El trabajo de desarrollo es a largo plazo, pero no hablamos del final de la temporada", añade Orihara, antes de incidir en ciertos aspectos donde deben esforzarse.

"En cuanto a la fricción, tenemos que reducir fricción para mejorar las prestaciones. Esa lista está en la fábrica y trabajamos para mejorar las cosas", asegura.

El ADUO y el verano

En concreto, Shintaro ha destacado el verano como la época donde Honda y Aston Martin podrán demostrar en pista las mejoras introducidas que colocarían a los británicos como un equipo capaz de competir contra el resto de escuderías.

"Veremos algo de progreso antes, en algún momento del parón de verano, es nuestro objetivo", relata Orihara, añadiendo la posibilidad de recibir ayuda del sistema ADUO durante el verano.