Muere a los 33 años Marios Ikonomou, exfutbolista griego del Bolonia, tras un accidente de tráfico

El conjunto italiano ha confirmado la defunción de su exjugador tras varios días ingresado de urgencia en cuidados intensivos.

El ámbito del fútbol está de luto. Este lunes 1 de junio, el Bolonia, equipo italiano de la Serie A, ha confirmado la muerte del exfutbolista griego Marios Ikonomou, que militó en el conjunto boloñés.

"El Cagliari Calcio llora la prematura y trágica desaparición del futbolista Marios Oikonomou. Llegado desde su Grecia a los 21 años, el Cagliari fue su primer equipo en Italia, en rossoblù en la Serie A en la temporada 2013/14. El Club se une con cariño a sus seres queridos. Adiós, Marios", ha escrito el Bolonia en sus redes sociales, lamentando la muerte de Oikonomou.

A sus 33 años de edad, Marios sufrió un accidente de tráfico durante la madrugada del pasado martes 26 de mayo, por el cual tuvo que ser ingresado de urgencia. Tras pasar varios días en cuidados intensivos en el Hospital Universitario de Ioannina, los médicos intentaron salvar su vida sin éxito.

Oikonomou debutó como futbolista profesional en el PAS Giannina en 2012 en la posición de defensa. Posteriormente, pasó por hasta nueve equipos, algunos de ellos en calidad de cedido. Su etapa más consistente fue de la mano del Bolonia, donde jugó desde 2014 a 2019.

Conjuntos de la Serie A como Cagliari, Bolonia, SPAL 2013, Bari 1908 y la Sampdoria, de la liga griega como PAS Giannina, AEK Atenas y Panetolikos, y el Copenhague de Dinamarca fueron los equipos donde militó a lo largo de su carrera. En este último, ganó la Superliga de Dinamarca en 2022, su único trofeo.

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