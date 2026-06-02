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El reto de Carlos Sainz que emula a Fernando Alonso: "Me gustaría seguir pilotando hasta..."

El piloto español ha destacado su deseo de tener una carrera longeva en el mundo del motor, al igual que su compatriota. Tampoco descarta seguir vinculado con otro rol aparte de ser piloto.

Carlos Sainz y Fernando Alonso Carlos Sainz y Fernando Alonso Getty

Fernando Alonso es el piloto más longevo de la Fórmula 1. El bicampeón del mundo cuenta con más de dos décadas al frente de un monoplaza. Un hito que ningún otro piloto ha podido lograr, y a sus 44 años todavía no descarta seguir corriendo.

Sin embargo, hay otro piloto en la parrilla que quiere imitar a Alonso y seguir pilotando hasta los 40 años. En concreto, Carlos Sainz ha admitido su deseo de tener una carrera tan longeva como la del asturiano. "Me imagino una carrera longeva", asegura Sainz en una entrevista concedida a 'Vanity Fair'.

"Creo que soy alguien que va a estar en el mundo del deporte y de los motorsports en específico bastante tiempo. No sé con qué rol y no sé de qué manera, pero me gustaría seguir pilotando por lo menos desde los 31 hasta los 40 años seguro, ya sea Fórmula 1 o cualquier otra disciplina", añade el español, indicando que seguirá vinculado al motor durante los próximos nueve años.

A sus 31 años, Sainz es uno de los veteranos en el paddock y no cuenta con ningún impedimento para poner punto final a su carrera. "Y a partir de ahí, mirar cómo es mi situación personal y familiar y decidir si quiero seguir pilotando o quiero dedicarme a otro rol dentro del deporte", señala el piloto español.

Por último, Carlos ha destacado el aspecto de la paternidad. En el caso de Alonso, este acaba de ser padre, por lo que podrían quedarle pocos años al volante. En cambio, Sainz aún no es padre, pero se lo plantea.

"Igual dentro de cinco años me haces otra entrevista y te digo otra cosa, pero ahora mismo lo que quiero hacer es eso. Ahora es cierto que me parece más cercano, veo la paternidad con mejores ojos, con más ilusión", concluye Sainz.

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