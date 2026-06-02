La brutal frase de Nadal sobre su récord en Roland Garros: "Es más difícil batirlo que los Grand Slams de Djokovic"

En su documental, Rafa dijo que se jugaría dinero a que nadie podría ser capaz de superar sus catorce títulos de Roland Garros.

Hay dos récords que difícilmente serán alcanzables en el tenis actual. Uno es el de los 24 títulos de Grand Slam de Novak Djokovic y el otro los 14 Roland Garros que ha levantado Rafa Nadal durante su carrera.

El extenista español, en su documental 'Rafa', ha dicho que para él es más difícil que le quiten su récord al de Djokovic.

"Creo que será más difícil batir mi récord en Roland Garros que el de los 24 títulos de Grand Slam de Djokovic", dice el gran campeón de la tierra de París.

Y explica su argumento: "Si tuviera que apostar dinero, diría que se necesitará más tiempo para superar los 14 Roland Garros que los 24 Grand Slams".

Djokovic, todavía en activo, sigue persiguiendo el número 25. En este Roland Garros tenía una oportunidad de oro con un Carlos Alcaraz lesionado y un Jannik Sinner que fue eliminado por sorpresa. Pero no lo logró. Wimbledon será su próxima oportunidad.

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