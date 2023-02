Con Honda luciendo en el chasis de su monoplaza, de la presentación del Red Bull para 2023, los de las bebidas energéticas anunciaron su acuerdo con Ford para 2026. Su acuerdo con una marca, con un logo, que regresa a la F1 tras décadas de ausencia después de su última vez con Jaguar en 2004. Ahora, con los estadounidenses ya en el terreno de juego, las dudas están con el gigante del motor japonés.

Porque los de Sakura son uno de los grandes nombres del 'motorsport'. Lo son en motociclismo y también en las cuatro ruedas. Tanto en competiciones como la IndyCar como también en la Fórmula 1. Lo fueron en la edad dorada de McLaren con Senna y Prost, y también ahora, después de que el "GP2 Engine" se convirtiera en un motor campeón del mundo por dos años consecutivos.

En 2021, llevaron a Verstappen al título de pilotos. En 2022, sin estar directamente en la F1, sirvieron de apoyo a Red Bull y a su marca 'Red Bull PowerTrains' para que los de las bebidas energéticas fueran campeones en constructores después de casi diez años sin ver trofeo. Max, además, bicampeón.

(Getty Images)

Audi, Ford... ¿y Honda, Porsche y Cadillac?

Sin embargo, ellos dijeron que se iban. De hecho, sobre el papel, ya se han ido a pesar de su colaboración con Red Bull. A pesar de todo, dejaron una puerta abierta a su regreso, una que quedó ya para 2026. Para un 2026 en el que se han inscrito como motoristas.

No son los únicos, eso sí. Junto a ellos, están también Mercedes, Renault, Ferrari, Audi, y Ford. Quizá lo estén también Porsche y Cadillac, dependiendo de qué suceda con Andretti... pero ellos y Porsche son los únicos que no tienen chasis sobre el que montar su motor. Que no lo tienen, eso sí, de momento.

Con Red Bull ya con Ford, y con Ferrari, Mercedes, Renault y Audi con sus respectivos coches en la F1, a Honda le surgen algunas opciones que podrían llevar de vuelta en 2026 a los japoneses al Gran Circo. Entre ellas estaba la de adquirir AlphaTauri con un monoplaza propio, algo que ya va a ser que no porque el acuerdo de los de las bebidas energéticas con los norteamericanos incluye a su 'filial'.

No están los nipones con escudería propia desde 2008, cuando Jenson Button y Rubens Barrichello ocuparon asiento en un coche que en 2009 pasó a ser Brawn y en 2010 Mercedes. Así pues, sin AlphaTauri como posible sitio, quedaría la opción de poner una unidad de potencia en algún coche.

Honda, ¿equipo propio... o motorista?

Entre esas posibilidades se podrían mover los japoneses, ya con además el recorrido de ser campeones del mundo y de haber ganado carreras en estos años en los que tanto cuenta el motor. Todos tienen ya el suyo, pero Mercedes ha dejado caer en no pocas ocasiones que a lo mejor alguno se queda sin trozo de pastel.

Ahí aparecen dos nombres. Uno es Williams. Los de Grove han negado por activa y por pasiva tener un acuerdo con Porsche... pero el futuro es impredecible. Los alemanes tienen a otros dos equipos cliente. Uno es McLaren, pero a saber si Honda decide volver allí viendo lo que sucedió de 2015 a 2017. El otro es Aston Martin.

(Getty Images)

El actual equipo de Fernando Alonso podría aparecer como un caramelo más que dulce para cualquier motorista viendo el 'overbooking' que va a haber en 2026. El asturiano, eso sí, no es especialmente 'amigo' de Honda, lo que se ha dejado ver en la IndyCar habiendo participado tres veces. La primera fue con ellos; las otras dos, con Chevrolet.

En ese sentido, el contrato del bicampeón del mundo con los británicos es multianual. Puede ser que termine en 2024, en 2025... o cuando tenga que terminar. También cierto es que Aston Martin no ha cerrado la puerta a desarrollar su propia unidad de potencia en el futuro.

Cinco motoristas en 2026... y quizá alguno más

Muchos nombres hay en 2026 inscritos como motoristas. De tener a cuatro, la F1 va a pasar a tener a al menos cinco y quizá a nueve si Porsche, Honda y Cadillac encuentran su lugar en el Mundial.