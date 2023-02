Max Verstappen ya sabe qué 'bestia' tendrá entre manos en 2023. Red Bull presentó su nuevo coche en Nueva York, y además aprovechó para sentar las bases de un futuro cada vez más cercano que traerá de vuelta a Ford a la Fórmula 1. El bicampeón, que logró el Mundial con tremenda superioridad el pasado curso, ha hablado y ha señalado al que según él será su mayor rival para el año que viene.

Y no, no va a sentarle especialmente bien ni a Ferrari ni a Carlos Sainz. Porque para él, a pesar del gran comienzo de 2022 que tuvieron en Maranello y de que Mercedes no estuvo del todo fina hasta bien entrada la temporada, su gran adversario serán los que piloten un coche alemán.

Serán los de la estrella, y de Ferrari solo tiene dudas e incógnitas a pesar de reconocer su fortaleza.

"Ferrari será fuerte, pero es complicado saber cuánto lo serán", dice en declaraciones que recogen en 'SoyMotor'.

De Mercedes, cero dudas: "Si entienden bien el coche, y lo mejoran, serán el máximo rival para 2023. Cuando lo tenían todo en orden parecían muy fuertes".

"Ha demostrado en estos últimos años que son un gran equipo. Que tienen un muy buen grupo de gente", insiste Verstappen.

En ese sentido, pone toda su confianza en la fábrica Red Bull: "Espero que se haga un coche fuerte, con un buen motor para pelear con ellos".