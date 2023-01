La Fórmula 1 no se entendería sin las grandes rivalidades que han existido a lo largo de la historia. De entre todas, destaca la que a finales de los 80 y a mediados de los 90 mantuvieron Alain Prost y Ayrton Senna. Dos grandes campeones, que incluso llegaron a compartir equipo en McLaren.

Los dos pelearon por no pocos títulos, con imágenes inolvidables como las de Japón, donde se decidieron un par de Mundiales en los que la polémica fue predominante. Toques, dimes y diretes... de todo.

Ahora, Alain Prost ha hablado en 'L'Equipe' sobre cómo fue su relación con Senna, tanto antes como después de la retirada de Alain de la F1. Algo que, tal y como se entiende de sus palabras, lo cambió todo.

"Cuando me retiré hablaba mucho con Senna. Me llamaba mucho. A veces incluso dos veces por semana. Sentí que no estaba bien", afirma.

Prost insiste: "Cuando estábamos corriendo nunca me llamó. Pero sin mí estaba como desorientado. Quizá fui su motivación".

El piloto francés, tetracampeón del mundo, fue uno de los grandes nombres de Renault, y también de Alpine, hasta que en enero de 2022 se marchó.