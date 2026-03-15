Honda 'agacha la cabeza' tras la crítica de Alonso en el Gran Premio de China: "No podemos..."

La marca japonesa hace autocrítica tras el doble abandono de los Aston Martin y asume que deben cambiar la dinámica. Aún así, ven positivo haber mejorado la fiabilidad del coche.

Fernando Alonso ha vuelto a vivir un gran premio para olvidar sobre el Aston Martin. El asturiano se ha visto obligado a retirarse en la vuelta 34 debido a la incomodidad que le generaba las vibraciones del coche.

"No podía mover las manos ni los pies", explicó tras la carrera el bicampeón del mundo. El Aston sigue sin dar rendimiento. De hecho, el principal problema que tiene ahora el monoplaza es la fiabilidad. Ni Fernando ni Stroll han podido completar ninguna de las carreras de domingo que se han disputado.

Honda es consciente del problema. Aún así, en la previa del GP de China, desde la fábrica se comunicó que el problema de las vibraciones había ido a mejor. Algo que se encargó de desmentir Alonso ya no solo con palabras al término de la carrera, sino ya con el mero hecho de abandonar por el dolor que estas le generaban.

Honda, tras la carrera, ha emitido un comunicado. En palabras de Shintaro Orihara, jefe de ingenieros de la marca, se ha encargado de reconocer que deben cambiar la dinámica aunque encuentras 'brotes verdes' tras el segundo GP de la temporada.

"No podemos conformarnos con el doble abandono en el Gran Premio de China de hoy. Sin embargo, si nos centramos en las zonas más favorables, hemos recorrido más kilómetros que en Melbourne, lo cual es alentador", reconoce Orihara.

El mensaje de Honda ha sido publicado tiempo después de que Fernando dejara un serio aviso en 'DAZN': "¿Cuáles son los planes del equipo? Pregúntales a ellos; yo sé cuáles son los míos: prepararme bien de cara a Japón. Ojalá en Honda hagan sus deberes y veamos progresos en Japón".