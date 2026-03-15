Ahora

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Sigue la última hora de la jornada electoral, en directo

"Es alentador..."

Honda 'agacha la cabeza' tras la crítica de Alonso en el Gran Premio de China: "No podemos..."

La marca japonesa hace autocrítica tras el doble abandono de los Aston Martin y asume que deben cambiar la dinámica. Aún así, ven positivo haber mejorado la fiabilidad del coche.

Fernando Alonso en el GP de ChinaFernando Alonso en el GP de ChinaAgencia EFE

Fernando Alonso ha vuelto a vivir un gran premio para olvidar sobre el Aston Martin. El asturiano se ha visto obligado a retirarse en la vuelta 34 debido a la incomodidad que le generaba las vibraciones del coche.

"No podía mover las manos ni los pies", explicó tras la carrera el bicampeón del mundo. El Aston sigue sin dar rendimiento. De hecho, el principal problema que tiene ahora el monoplaza es la fiabilidad. Ni Fernando ni Stroll han podido completar ninguna de las carreras de domingo que se han disputado.

Honda es consciente del problema. Aún así, en la previa del GP de China, desde la fábrica se comunicó que el problema de las vibraciones había ido a mejor. Algo que se encargó de desmentir Alonso ya no solo con palabras al término de la carrera, sino ya con el mero hecho de abandonar por el dolor que estas le generaban.

Honda, tras la carrera, ha emitido un comunicado. En palabras de Shintaro Orihara, jefe de ingenieros de la marca, se ha encargado de reconocer que deben cambiar la dinámica aunque encuentras 'brotes verdes' tras el segundo GP de la temporada.

"No podemos conformarnos con el doble abandono en el Gran Premio de China de hoy. Sin embargo, si nos centramos en las zonas más favorables, hemos recorrido más kilómetros que en Melbourne, lo cual es alentador", reconoce Orihara.

El mensaje de Honda ha sido publicado tiempo después de que Fernando dejara un serio aviso en 'DAZN': "¿Cuáles son los planes del equipo? Pregúntales a ellos; yo sé cuáles son los míos: prepararme bien de cara a Japón. Ojalá en Honda hagan sus deberes y veamos progresos en Japón".

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Castilla y León, en directo | La participación en las elecciones de Castilla y León a las 18:00 sube un punto respecto a 2022 y alcanza el 52,7%
  2. Netanyahu publica un vídeo para demostrar que está vivo tras las amenazas de muerte de Irán: "¿Quieres contar mis dedos?"
  3. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  4. Detenido un hombre acusado de asesinar a su pareja en Pedreña (Cantabria)
  5. El círculo vicioso de la dermatología que ahoga a la sanidad pública: más pacientes, más privada y más profesionales compaginando
  6. El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"