El duro 'palo' de Fernando Alonso a Honda: "Ojalá hagan sus deberes..."

El piloto asturiano de Aston Martin manda un recado a Honda tras el pésimo rendimiento en los dos primeras Grandes Premios del campeonato.

"¿Cuáles son los planes del equipo? Pregúntales a ellos"

Fernando Alonso está manteniendo la paciencia todo lo que puede, y por difícil que parezca. Por segunda vez en su carrera deportiva, Honda le ha vuelto a trastocar los planes al piloto asturiano. Tras lo ocurrido hace 10 años con McLaren Honda, ahora se repite con Aston Martin.

Los japones no han vuelto a hacer sus deberes y son el peor motor de parrilla. Sin velocidad punta y con unas vibraciones que están provocando que sus pilotos tengan que retirarse tras 30 vueltas para evitar daños físicos. Es un coche inseguro.

Los únicos atisbos de competitividad son las salidas. Fernando Alonso se colocó 10º en la primer vuelta, aunque pocos giros después volvió a caer hasta posicionarse delante de los Cadillacs. Sin embargo, esto tampoco duró mucho.

El Aston Martin tenía peor ritmo en este Gran Premio que los recién llegados al 'Gran Circo'. Han sido el coche más lento en China. A pesar de eso, Alonso solo piensa en cumplir con su papel en el próximo Gran Premio: "¿Cuáles son los planes del equipo? Pregúntales a ellos; yo sé cuáles son los míos: prepararme bien de cara a Japón. Ojalá en Honda hagan sus DEBERES y veamos progresos en Japón".

No se esperan grandes cambios en Japón, ni a nivel de rendimiento ni a nivel de fiabilidad, incluso tampoco a nivel de seguridad. Veremos si son capaces de distanciarse de los parecidos con McLaren Honda o acaban dejando a ese tándem en una anécdota.