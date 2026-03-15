El irónico gesto de Fernando Alonso al ser adelantado por un Cadillac

El piloto asturiano de Aston Martin tuvo que abandonar a causa de las vibraciones de su monoplaza después de ser adelantado por los dos Cadillacs.

Es el gesto de la desesperación. Fernando Alonso saludó a Sergio Pérez cuando este le adelantaba en pista y pasaba a ser el último coche en pista. Es la evidencia de que Aston Martin es, a día de hoy, el peor coche, por detrás de los recién llegados Cadillacs.

Tras un buen comienzo de Gran Premio con una salida estelar, en la que el asturiano se colocó 10º, el bicampeón del mundo fue perdiendo posiciones hasta ser relegado al 14º, solo por delante de los Cadillacs y de su compañero de equipo.

Sin embargo, la retira de Stroll dio lugar al coche de seguridad. Alonso no aprovechó la ventana para parar en boxes ya que había salido con los neumáticos duros. Al ser aún demasiado pronto, se mantuvo en pista.

Esto hizo que su ritmo fuera inferior a los Cadillac una vez se reanudó la carrera, lo que dio lugar al adelantamiento posterior tanto de Bottas como de Pérez, a quien Alonso despidió con un saludo irónico.

Unas pocas vueltas después, el piloto de Aston Martin tuvo que decir basta por propia seguridad física, ya que las vibraciones de su monoplaza llegaron a ser tales que Alonso soltaba el volante en las rectas para evitar daños. Un desastre de difícil solución.