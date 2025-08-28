La frase de Alonso sobre Adrian Newey que lo dice todo: "Muy poca gente puede llegar a entender..."

El asturiano habla de cómo es trabajar con el gran ingeniero de la Fórmula 1: "Aprendes cómo afronta los desafíos...".

Adrian Newey ya prepara el Aston Martin de 2026. Desde hace meses trabaja activamente en la fábrica y al lado de Fernando Alonso. El asturiano ha hablado en el Gran Premio de Países Bajos sobre cómo es ese trabaja y cómo muchos de los acompañantes de Adrian nunca llegan a entender su metodología.

"Pasas más tiempo con él y aprendes cómo trabaja y cómo afronta los desafíos, el día a día de la F1. Pero es una persona muy especial, muy poca gente puede llegar a comprender a Newey de verdad y entender lo que está pensando y lo que está haciendo", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Porque en Aston Martin están escuchando al ingeniero para hacer cosas grandes en la competición: "Estamos en la fase de aprender de él, de cada conversación, idea, de prestar mucha atención a cada uno de sus comentarios. Gracias a eso crecemos como equipo".

"Todas las ideas y preguntas que tiene y sus explicaciones son una gran solución para el equipo, coche y los pilotos en la forma de tomarnos las curvas, la velocidad máxima o los neumáticos", explica Fernando.

La gran esperanza es la carrera de Australia de la temporada que viene. Ya lo dijo Alonso. Quería llegar a esa cita con un coche competitivo. Y Newey ya se ha puesto manos a la obra para dárselo. La nueva normativa de la Fórmula 1 podría ser una enorme oportunidad para el ambicioso piloto español.