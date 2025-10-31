Hamilton pide tiempo en Ferrari: "Roma no se construyó en un día..."

El piloto británico ha analizado los resultados después de una temporada por debajo de las expectativas en la que ha realizado una importante petición a su escudería.

La primera edición de la unión entre Lewis Hamilton y Ferrari ha resultado decepcionante. El peso de unas expectativas desbordadas han provocado la desilusión después de ver que el mejor piloto de la escudería esta temporada ha sido Charles Leclerc.

La esperanza era comprensible ante el convenio entre dos marcas colosales. Una combinación que superó el impacto que incluso el propio Hamiltonse imaginaba: "Sabía que alinear nuestras marcas sería grande. Pero aún así te golpea y dices: 'Esto es aún más poderoso de lo que imaginaba'".

El piloto analizó lo que suponía Ferrariy lo que implicaba pilotar para la escudería: "Esto es muy especial. El rojo es uno de mis colores favoritos. Ferrari es todo historia, la insignia y lo que simboliza. Los coches son obras maestras. Es el idioma, la cultura, la cocina. Es la forma en que los italianos expresan su pasión por todo".

El heptacampeón está enamorado de la grandeza de Ferrari aunque reconoce que le ha costado adaptarse. Motivo por el que el británico solicita tiempo, un factor que suele ser común en los períodos de aclimatación a nuevos proyectos dentro del 'Gran Circo'.

"Eso no lo sabe mucha gente. Sólo cuando estás dentro de un equipo puedes entender realmente cómo funciona y cómo funciona la F1. Todo el mundo espera ganar enseguida, pero 'Roma no se construyó en un día'. De hecho, ¿cuánto se tardó? Tendríamos que buscarlo", explicó el piloto en una entrevista publicada en la web de la escudería.