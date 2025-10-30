Ferrari abroncó a Massa por criticar a Fernando Alonso por el 'Crashgate'

El brasileño, envuelto en un litigio con la FIA para que le consideren campeón del Mundial de 2008, ha explicado cómo descubrió que la 'Scuderia' había fichado al asturiano.

El Alto Tribunal de Londres se encuentra en estos momentos deliberando si falla a favor o por el contrario desestima la demanda de Felipe Massa contra la FIA, BernieEcclestone y la FOM por el 'Crashgate'.

El expiloto brasileño, además de reclamar que le coronen con campeón del mundo en 2008, pide 64 millones de libras en concepto de daños y perjuicios.

Massa argumenta que si Nelson Piquet Jr. no se hubiera estrellado deliberadamente en Singapur, donde terminó ganando Fernando Alonso, él sería campeón.

Pues bien, según el paulista, Ferrari le abroncó por mencionar al asturiano en su 'cruzada'.

"Fue el equipo y Nelson, pero Alonso también formaba parte del problema. Él lo sabía. Nosotros no podemos saberlo, [pero] por supuesto que lo sabía. Certeza absoluta", afirmó en 2009.

"En octubre de 2009 también dije a los periodistas que creía que Fernando Alonso sabía que fue a propósito. Cuando Ferrari se enteró, GSA [una de las diversas empresas de Ferrari] me escribió una carta el 16 de octubre de 2009 reprendiéndome por haber hecho comentarios públicos sobre Fernando Alonso", explica en declaraciones que publica 'MotorSportMagazine'.

Fue entonces cuando entendió que el ovetense sería su próximo compañero: "Me enteré antes de mi accidente en julio de 2009 de que Alonso correría para Ferrari en la temporada 2010 de F1".