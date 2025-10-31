El Gobierno reconoce por primera vez el "dolor" causado por España a "los pueblos originarios" en México: "Hubo injusticia"

Mientras tanto... La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, valora como "paso importante" estas declaraciones. La mandataria, al igual que su antecesor, había reclamado una disculpa por "la invasión violenta".

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, ha reconocido el "dolor" y la "injusticia" sufridos por los pueblos originarios de México durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'. Esta declaración es significativa, ya que es la primera vez que el Gobierno español admite el daño causado, un reconocimiento que México ha solicitado insistentemente. Albares subrayó que esta historia compartida tiene claroscuros y no debe negarse ni olvidarse. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, valoró estas palabras como un "paso importante" hacia el perdón por el pasado colonial.

José Manuel Albares ha hablado en la inauguración de la gran muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas, llamada 'La mitad del mundo. La mujer en el México', del "dolor" y la "injusticia" que ha habido hacia los pueblos originarios del país.

Unas declaraciones que cobran una gran importancia debido a que es la primera vez que desde el Gobierno de España se reconoce el daño causado, algo que México lleva pidiendo desde hace mucho tiempo.

El ministro de Asuntos Exteriores ha reconocido que esto forma parte de una historia "compartida" que no puede negarse ni olvidarse.

"Como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", ha apuntado.

Unas declaraciones que llegan después de que este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmase que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial que formuló por carta su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI y que provocó varios encontronazos entre los dos países.

La muestra 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', que reúne 435 piezas cedidas por el Gobierno de Sheinbaum está dividida en cuatro sedes madrileñas: la Casa de México en España, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y el Instituto Cervantes.

Por su parte, la presidenta de México, tras escuchar las declaraciones de Albares, ha reaccionado explicando que las valora como un "paso importante".

"Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", ha dicho la presidenta mexicana.

