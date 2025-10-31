Pradas desmiente a un Mazón cada vez más acorralado judicial y políticamente que sigue a la suya con un acto en Alicante

Entre líneas Es común que el president realice actos en la provincia alicantina, en la que nació, cuando llega el fin de semana. La presión del PP nacional sobre él, mientras tanto, sigue aumentando.

Carlos Mazón continúa su rutina diaria como si no enfrentara creciente aislamiento y presión tras los eventos del 29 de octubre de 2024. En un reciente acto en Alicante, su habitual destino de fin de semana, la exconsellera Salome Pradas, implicada en la gestión de la DANA, ha contradicho la versión de Mazón sobre la falta de comunicación durante la crisis. Pradas afirma haber intentado contactarlo sin éxito y asegura haber informado sobre el envío tardío de un mensaje de alerta. Esta discrepancia añade tensión a la situación de Mazón, quien enfrenta el testimonio clave de Maribel Vilaplana ante la jueza de la DANA.

Carlos Mazón sigue con su día a día. Sigue con su agenda. Sigue, aparentemente, actuando como si nada hubiera ni estuviera pasando. Como si no estuviera cada vez más solo. Cada vez más acorralado. Como si los momentos vividos en el funeral en homenaje a las víctimas de la DANA no hubieran existido. Tras ese espejismo de 45 minutos en los que incluso parecía abrir la puerta a la dimisión, el president se ha montado un acto con su Gobierno en Alicante como ya es habitual cuando llega el fin de semana.

Porque es común que los viernes Mazón esté en Alicante, provincia en la que nació. Porque también es común que cada vez esté más solo. Que esté cada vez más acorralado por todo lo que sucedió el 29 de octubre de 2024. Porque mientras la dirección del PP eleva la presión sobre él ahora incluso hasta Salome Pradas, hasta quien fue su fiel escudera, se ha rebelado contra el president.

Lo ha hecho en un aparente giro en su estrategia. En un aparente cambio en el que la exconsellera imputada por la gestión de la DANA ha afirmado que llamó a Mazón a las 19:10 y a las 19:36 pero que él no le cogió el teléfono en media hora de absoluto y total silencio. Que devolvió la llamada a las 19:43.

Insiste, además, que informó "de todo" tanto a Mazón como a la Presidencia de la Generalitat, pero niega que haya un cambio de estrategia en su declaración y que siempre a dicho lo mismo. Que ante la jueza fue menos explícita al decir tan solo que informó al president pero que quien representaba a la Generalitat era ella y que no se le esperó para decidir sobre el mensaje. "Ni para decidir ni para enviarlo. La decisión los técnicos estaba tomada", cuenta ahora.

Ha concretado también a lo que se refiere con ese informar "de todo" a Mazón, pues esa frase incluye tanto a lo que pasaba en el CECOPI como al mencionado mensaje ES-Alert que se envió a la población cuando ya era tarde.

Contradice a Mazón

Algo importante, pues es una versión que choca de forma frontal con la que mantiene el president. Con quien hace apenas unos días dijo en una entrevista con 'El Español' que no sabía que se iba a mandar una alerta. "No se me informa. No soy un trámite a pasar. ¿Por qué se me iba a consultar si no viene ni en el protocolo ni estoy en el plan de inundaciones?", expresó.

Palabras que van en la línea de otras que dijo hace semanas, cuando volvió a cargar toda la responsabilidad en Pradas. "No le di ninguna instrucción para convocar el CECOPI como no le di instrucción para activar la UME y tampoco para mandar 22.000 SMS. Ni su contenido, ni lo que debían llevar, ni sus destinatarios..." afirmó. Llegó a los móviles a las 20:11, cuando la mayoría de víctimas mortales había ya fallecido.

Y es que Mazón está cada vez más acorralado. Lo está porque Pradas, tal y como ha contado en exclusiva en laSexta, ha pasado al ataque en un aparente cambio de estrategia para afirmar que trató de llamar dos veces a Mazón sin tener éxito alguno en media hora que coincide con la que Mazón estuvo incomunicado y para decir también que le informó del ES-Alert. Porque, con sus palabras, ha desmentido al barón 'popular'.

Vilaplana, ante la jueza

Todo, antes del día 3 de noviembre. Antes de la fecha en la que Maribel Vilaplana ha de declarar ante la jueza de la DANA. Ante la magistrada de Catarroja que instruye la causa y ante quien ha de decir la verdad al estar citada como testigo.

Tal y como se extrae del auto, es la persona que más información tiene sobre la implicación del líder 'popular' en la Comunitat Valenciana. Porque fue ella quien estuvo con Mazón el 29 de octubre de 2024. Porque fue ella quien comió con él en las horas clave de la DANA que se cobró la vida de 228 personas en la provincia valenciana.

