Lewis Hamilton ve la luz al final del túnel: "Por fin estoy entendiendo cómo conducir este coche..."

El piloto británico de Ferrari se ha sentido cómodo a los mandos del coche rojo durante las sesiones del Gran Premio de México.

"Me ha llevado todo un año llegar a este punto"

Lewis Hamilton ha vuelto a sonreír en el Gran Premio de México. En un año que está siendo un quebradero de cabeza para el siete veces campeón del mundo, conseguir su mejor clasificación vestido de rojo puede ser la luz al final del túnel.

Y es que el británico logró el 3º puesto en 'qualy' en México, solo por detrás de su compañero Charles Leclerc y de Lando Norris. Aún no ha subido al podio con Ferrari, por lo que esta puede ser una muy buena oportunidad.

"Me ha llevado todo un año llegar a este punto; ha sido realmente una montaña que escalar. Pero por fin, al entrar en sintonía con todo lo que me rodea, conmigo mismo y con mis ingenieros, hemos empezado de verdad a extraer el potencial del coche", señaló el británico.

"Seguimos mejorando en nuestros procesos, y los procesos abarcan desde el momento en que llegamos hasta las reuniones posteriores, las decisiones que tomamos como equipo dentro del área de ingeniería, cuándo salimos a pista, todas esas cosas. Creo que seguimos puliendo continuamente algunos de esos aspectos", añadió.

"La forma en la que Charles y yo hemos trabajado juntos para hacer avanzar el coche y desarrollarlo ha sido muy positiva durante los fines de semana de carrera. Nuestros coches son prácticamente idénticos ahora, y por fin estoy entendiendo cómo conducir este coche que Charles ha tenido la suerte de pilotar durante los últimos siete años", concluyó.