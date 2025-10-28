Fernando Alonso y Lewis Hamilton se 'hermanan' para atacar a la FIA

Tanto el español como el británico han criticado la falta de concordancia en las sanciones que hubo durante el Gran Premio de México a los que se saltaban la chicane sin consecuencias.

Tras quedar tercero en clasificación, su mejor salida del año, Lewis Hamilton tuvo un difícil comienzo de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El heptacampeón llegó a emparejarse con su compañero, Charles Leclerc, pero se vio envuelto en un 'sándwich' que terminó con el monegasco y Max Verstappen saltándose la chicane, mientras que el ex de Mercedes sí la hacía.

Unas curvas después, a raíz de una disputa con el neerlandés, le cayó una sanción de diez segundos que cumplió en boxes y arruinó sus esperanzas en México.

Tras la carrera, Hamilton se mostró muy crítico con la decisión de los comisarios: "Navegué bien por las curvas 1, 2 y 3, sin salirme de pista… otros cortaron y mantuvieron posición, y no recibieron penalización. Es una locura".

"Fue una lucha dura con Max. Me pareció racing, nada más. Él cortó la curva y, sin embargo, soy el único al que le cae una penalización de diez segundos. No tiene sentido", añadió en declaraciones que publica 'Motorsprt'.

Las palabras de Lewis son muy similares a las de un Fernando Alonso que también cargó contra la FIA por la falta de concordancia entre sanciones y acciones.

"La gente no hace el circuito, se va por fuera, gana tres o cuatro posiciones y la FIA mira para otro lado", afirmó el ovetense. Si los dos pilotos más veteranos de la parrilla critican... por algo será.