El tenista que rehúye de ser comparado con Alcaraz: "Es una falta de respeto..."

Bublik niega que su juego se parezca al del murciano y asegura que sería una falta de respeto para el número uno del mundo que le compararan con él.

Por increíble que parezca, Carlos Alcaraz dejó hace unos días en la pista central de París su peor actuación de este 2025. En el mejor año de la carrera del murciano, incluso en un partido sin apenas complicación, el murciano terminó sucumbiendo ante Cameron Norrie, número 31 del mundo.

Carlitos no se encontró cómodo en casi ningún momento del duelo y lo terminó pagando. Alexander Bublik analizó el nivel del murciano en una entrevista para 'Tennis.com'. El tenista kazajo rehúye de toda comparación con el número uno del mundo y lo tilda de una "falta de respeto".

"No me puedo comparar con Carlos Alcaraz en ningún aspecto, no hay que faltarle el respeto de esta forma. Pero obviamente he mejorado mucho a la hora de elegir mis golpes, de lo contrario, no estaría ganando tantos partidos y manteniendo esta consistencia. Así que espero seguir así", reconoció Bublik tras clasificarse a cuartos del torneo parisino.

El kazajo ha firmado una buena temporada consiguiendo ser regular y mantener el nivel, algo que estaba siendo su principal debilidad a la hora de llegar a rondas finales de torneos importantes. Bublik tiene un juego descarado y valiente, al igual que Alcaraz.

Sin embargo, ni en su mejor nivel Alexander reconoce una comparación con Carlitos. Una muestra del respeto que se le tiene al número uno del mundo incluso en uno de sus momentos con más dudas de la temporada.