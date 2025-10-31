¿Qué le diría Alex Márquez a aquel Alex que estuvo a punto de quedarse sin equipo en 2022?

El subcampeón de MotoGP tiene claro que aquellos momentos le hicieron más fuerte: "Le diría que no se rinda, que va a llegar...".

Alex Márquez le contó a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' que en 2022 estuvo a punto de quedarse sin equipo. Y ahora 'Jugones' le ha preguntado qué le diría a aquel Alex sabiendo que es subcampeón de MotoGP tres años después.

"Le diría que no se rinda, ve allí que vas a llegar. Si hoy en día soy subcampeón de MotoGP también es gracias a ese momento que viví. No es nada agradable para un piloto saber que no tienes sitio", dice el piloto de Gresini.

Porque a pesar de los malos momentos, aquello le hizo mejorar: "Eso es lo que me hizo más fuerte. Me hizo madurar muchísimo y por eso a día de hoy he podido ser subcampeón de MotoGP".