Ahora

'Jugones'

¿Qué le diría Alex Márquez a aquel Alex que estuvo a punto de quedarse sin equipo en 2022?

El subcampeón de MotoGP tiene claro que aquellos momentos le hicieron más fuerte: "Le diría que no se rinda, que va a llegar...".

alex

Alex Márquez le contó a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' que en 2022 estuvo a punto de quedarse sin equipo. Y ahora 'Jugones' le ha preguntado qué le diría a aquel Alex sabiendo que es subcampeón de MotoGP tres años después.

"Le diría que no se rinda, ve allí que vas a llegar. Si hoy en día soy subcampeón de MotoGP también es gracias a ese momento que viví. No es nada agradable para un piloto saber que no tienes sitio", dice el piloto de Gresini.

Porque a pesar de los malos momentos, aquello le hizo mejorar: "Eso es lo que me hizo más fuerte. Me hizo madurar muchísimo y por eso a día de hoy he podido ser subcampeón de MotoGP".

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo del PSOE
  2. Salomé Pradas defiende ahora que mantuvo informado a Mazón "de todo", incluida la alerta de la DANA
  3. Casa Real deja fuera a Juan Carlos I de la ceremonia institucional por los 50 años de la monarquía
  4. El Gobierno inicia oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas"
  5. Carlos III inicia el proceso para retirar los títulos nobiliarios al príncipe Andrés tras las informaciones sobre el caso Epstein
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"