La legislatura, en el alambre: los socios de Sánchez le miran de reojo mientras el PSOE clama por "no judicializar la política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior, en el Instituto Cervantes, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España).

¿Por qué es importante? PNV, Junts o Coalición Canaria piden un adelanto de elecciones, pero no se suben al carro de Alberto Núñez Feijóo y una posible moción de censura. "La legislatura está completamente paralizada", dicen los jeltzales.

La semana complicada para Pedro Sánchez y el PSOE continúa, con la imputación de figuras clave y el caso Leire Díez desestabilizando al partido. Mientras los socios de coalición piden un adelanto electoral, Sánchez guarda silencio hasta su comparecencia en el Congreso el 24 de junio. Enma López, portavoz del PSOE, defiende que la política no debe judicializarse y denuncia un trato diferenciado hacia su partido. Socios como Pablo Bustinduy y Antonio Maíllo advierten de una operación para derribar al Gobierno. Por otro lado, nacionalistas como el PNV exigen elecciones anticipadas, mientras el PP critica la gestión del PSOE, aumentando la tensión política.

La semana 'horribilis' de Pedro Sánchez y el PSOE parece estar lejos de terminar. Más allá de los últimos siete días de frenetismo en los que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Leire Díez han puesto en jaque al partido del Gobierno, los socios de coalición claman por un adelanto electoral mientras el presidente da la callada por respuesta -hasta el 24 de junio cuando comparecerá en el Congreso- y sus allegados apuntan a que no se debe "judicializar la política".

Porque dentro de las filas socialistas aún mantienen la esperanza. Este sábado, la portavoz del PSOE Enma López no dudaba en lanzar lo que ahora se llamaría 'facto': "Ni se puede politizar la justicia, ni se debe judicializar la política", ha aseverado y ha apuntado a un "trato diferenciado" hacia su partido. Para la socialista, "en política, a los partidos políticos, se les gana en las urnas y en el Parlamento. Se les gana con democracia", ha apuntado volviendo a señalar la teoría de la conspiración en la que se han instalado muchos en los últimos días.

"No nos resignemos a las filtraciones, no nos resignemos al trato diferenciado, no nos resignemos a las injusticias, no nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas", ha insistido durante el 27º Congreso de las Juventudes Socialistas. Todo en la línea que han ido siguiendo sus compañeros.

Incluso los socios más cercanos. El ministro Pablo Bustinduy ha dejado claro en un acto de Sumar que "hay una operación para derribar al Ejecutivo", pero que "no es excusa para determinados comportamientos" y que la respuesta "debe estar a la altura". Según Bustinduy Sumar ha podido cometer errores, pero "nunca se ha equivocado con las lealtades". "Malditos sean los corruptos por traicionar la bondad popular sean de donde sean", ha señalado, insistiendo que las voces que piden terminar están equivocadas: "Mayor determinación que nunca".

Y así todos. Antonio Maíllo, actual coordinador federal de Izquierda Unida (IU), también se mantiene en la operación de derribar a Sánchez y su Ejecutivo de coalición. "La derecha quiere que nos rindamos, que digamos que ya toca la derecha. No nos da la gana", ha espetado. "Hay una trama pero no solo para derribar Gobierno progresista, sino para que no haya nunca más. Nosotros nos levantamos al día siguiente", ha avisado.

"El tiempo no va a mejorar la situación"

En el otro lado, PNV, Junts o Coalición Canaria ya han lazado varios avisos: quieren un adelanto electoral. Para los nacionalistas, seguir con una legislatura para ellos ya herida de muerte no tiene sentido y llevan más de una semana pidiendo al presidente que de un paso al frente, eso sí, no quieren entrar en una posible moción de censura promovida por el PP. Ni contigo, ni sin ti.

Aitor Esteban, que fue el primero en lanzar un órdago al PSOE la semana pasada, se ha quejado de que el presidente no de explicaciones hasta junio. En la inauguración de una nueva sede del PNV en Lasarte (Guipúzcoa), el jeltzale ha vuelto a hacer hincapié en que "la legislatura está completamente paralizada" y en que "el ambiente es irrespirable". "Sin juzgar la inocencia o culpabilidad de unos y otros, es un cóctel que hace imposible gobernar", ha dicho, a la vez que ha afirmado que no tiene esperanzas en que se den muchas explicaciones sobre el asunto.

Porque los nacionalistas vascos no están por la labor de sostener al Gobierno. "El tiempo no va a mejorar la situación porque esto no va de que el tiempo lo cura todo y el Gobierno tiene que ser lo suficientemente responsable para decir 'así no se puede continuar' y que la legislatura no da más de sí", ha afirmado también este sábado en 'RNE' la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que ha pedido a Sánchez "coger el toro por los cuernos".

"Ahora tenemos un Gobierno de la Generalitat más pendiente de cómo puede ayudar a Sánchez, que sigue incluso teniendo una mayoría parlamentaria en contra en la Moncloa. Es obsesión. El Gobierno está más por no molestar a Pedro Sánchez y salvar el PSOE de esta situación corrupta que invade el Estado", ha dicho, por su parte, el portavoz de Junts, Jordi Turull en referencia al president de la Generalitat, Salvador Illa.

"Un 'reality show' del delito"

Y en las antípodas de todos ellos, un PP que clama porque el Gobierno llegué a su fin ya. Su secretario general, Miguel Tellado, ha señalado que "España ya no tiene un Gobierno, tiene un 'reality show' del delito, del escándalo… que protagonizan los señores del PSOE".

El 'popular' ha hablado de "saqueos" y ha seguido enumerando las causas judiciales abiertas en torno al presidente del Gobierno. "Ya hay once causas judiciales abiertas, Sánchez tiene en sus filas cerca de 80 imputados y procesados, media familia de Sánchez y sus colaboradores más cercanos o están en el banquillo, o directamente ya están en prisión", ha comentado.

Tellado tiene claro que las cloacas del PSOE están a rebosar. "Vaya personajes rodean a Sánchez… la cloaca empleó la estructura, los recursos y el personal del PSOE, porque la cloaca es el PSOE. La reflexión de Sánchez, cinco días recluido para organizar una trama gansteril. La carta a la ciudadanía no fue más que un toque de corneta a la mafia socialista liderada por Cerdán y Leire Díez, la señal que activó a esa presunta organización criminal, "ha incidido.

Con los socios en shock, el PP instalado en la batalla y Sánchez de acto en acto sin dar explicaciones, el alambre que sostiene el PSOE cada vez parece más fino.

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