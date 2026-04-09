McLaren también quiere a Verstappen: el ambicioso plan de Zak Brown tras fichar al ingeniero de Max

El director ejecutivo de Woking buscaría adelantarse a Mercedes e incorporar también al piloto neerlandés después de llevarse Gianpiero Lambiase, su figura más cercana dentro de Red Bull.

El 'bombazo' de la salida de Gianpiero Lambiase de Red Bull hacia McLaren ha agitado la Fórmula 1 en las últimas horas. El ingeniero de Max Verstappen llegará a Woking para la temporada 2028 tras recibir una oferta millonaria.

El rol del italiano como jefe de equipo no afectaría al puesto de Andrea Stella al frente de McLaren, tampoco al de Zak Brown, quién tendría un ojo puesto en la operación, preparando una posible jugada.

Este 2026 Max Verstappen se ha encargado de hacer notar su visible desencanto con la competición, tras la incorporación de la nueva normativa. El neerlandés no está cómodo con los nuevos monoplazas y cada vez le sobran menos motivos para permanecer en Red Bull.

La salida de nombres clave de Milton Keynes en los últimos años como Adrian Newey, Helmut Marko o Jonathan Wheatley ha debilitado a la escudería austríaca, que tampoco ha logrado desarrollar un coche a la altura este año.

Zak Brown estaría pendiente del futuro de Max con el fin de lograr una incorporación futura del piloto de la mano de su ingeniero de pista y figura de confianza. Un movimiento que aseguraría a McLaren al piloto más laureado de los últimos años en F1.

Según informaciones, en Mercedes también estarían atentos del neerlandés, aunque habrá que esperar al menos hasta final de año para conocer donde continuará (si lo hace) Max Verstappen su carrera en 'el Gran Circo'.