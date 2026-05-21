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Entrevista 'Jugones'

¿Cómo afrontó Rafa Nadal la lesión que ahora sufre Carlos Alcaraz? Así responde en 'Jugones'

El extenista sufrió esa misma lesión hasta en dos ocasiones: "Cuando tienes un dolor que no puedes ni coger la raqueta bien pues no vas a jugar".

Nadal

¿Cómo afrontó Rafa Nadal la lesión que ahora sufre Carlos Alcaraz? El extenista balear ha respondido en 'Jugones'. Porque Rafa sufrió dos veces esa misma lesión que ahora complica a Alcaraz: "Yo me la rompí en Roland Garros 2016 y en Estados Unidos en el año 2014".

"Cuando tienes un dolor que no puedes ni coger la raqueta bien pues no vas a jugar", dice el ganador de 22 Grand Slams. Simplemente con aquel dolor era incapaz de poder jugar y de coger la raqueta.

Por eso aconseja a Carlos paciencia y escuchar siempre a su equipo: "Cuando empiezas a sentirte mejor, cada uno tiene que tener sus plazos claros, conocerse a sí mismo y él tiene que tomar sus decisiones con su equipo profesional. Estará bien aconsejado y tomará las decisiones correctas".

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