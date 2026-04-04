El jefe de Red Bull reconoce que la decisión del año pasado con Verstappen les ha perjudicado: "Pagamos un precio..."

Laurent Mekies, jefe del equipo Red Bull, admite que el año pasado utilizaron muchos recursos para que Max pudiera competir contra los dos McLaren en la lucha por el título.

En 2025 Lando Norris se convirtió en campeón de la Fórmula 1 con un McLaren que claramente era superior. Red Bull lo intentó todo para mejorar el coche de Max Verstappen, pero no fue suficiente. Y ese esfuerzo lo están pagando ahora en el nuevo reglamento: utilizaron muchísimos recursos que estaban programados de primeras para esta temporada.

Así lo ha reconocido Laurent Mekies, jefe del equipo Red Bull, en el podcast oficial de la F1: "Pensamos, y seguimos pensando, que fue lo correcto, porque considerábamos que pasar página al 2026 habría sido una escapatoria un poco fácil y una ilusión de que el año que viene será mejor, aunque no entendiéramos del todo cuáles eran las limitaciones del 2025. No creíamos que fuera el camino correcto. ¿El tiempo y la energía que invertimos en el empujón de última hora del año pasado tienen un impacto en el punto de partida de 2026? Claro. Así que, evidentemente, hoy pagamos un pequeño precio".

"Todos los éxitos se debieron a la enorme asunción de riesgos que el equipo tuvo que asumir en ese breve periodo de tiempo para darle la vuelta a la situación", indica.

Pero no hay excusas para el equipo Red Bull, que por primera vez ha diseñado un motor propio: "¿Lo usamos como excusa? No".

"No estamos contentos con el punto de partida, pero creemos que superaremos estas dificultades", apunta el jefe de Verstappen y de Isack Hadjar. Están lejos de Mercedes, Ferrari y McLaren con estas nuevas normas.

Red Bull no es tan rápido como sus rivales, pero eso no es lo que está provocando el hartazgo de Max. Asume que no puede competir... pero lo que le enfada de verdad son estas nuevas normas con la gestión de energía. Tanto que ya ha manifestado públicamente que se plantea marcharse de la competición.