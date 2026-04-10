El padre de Verstappen confirma el futuro de Max: ¿Se retirará de F1 este año?

Tanto el tetracampeón del mundo como su padre ya eran conocedores del fichaje de Gianpiero Lambiase por McLaren "desde hace tiempo", y asegura que cuentan con más de un año junto a él.

Max Verstappen podría continuar en la Fórmula 1 hasta 2028. Pese al amago que realizó antes del parón de abril, en el que hizo saltar las alarmas sobre una posible retirada, todo apunta a que el piloto neerlandés continuará corriendo hasta finalizar su contrato con Red Bull.

Así lo ha revelado su propio padre, Jos Verstappen, en una entrevista para 'RaceXpress'. En concreto, el padre del tetracampeón, que ha participado en el Shakedown del TAC Rally, fue preguntado acerca de la salida de Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max, y confirmó que eran conocedores de su fichaje por McLaren "desde hace tiempo".

"Lo sabíamos desde hace tiempo y también sabíamos cuándo iba a suceder", destacó Jos. A su vez, también afirmó que, pese a su fichaje por la escudería británica, aún cuentan con dos años para trabajar directamente con él. "Tenemos entre un año y medio y dos años más para trabajar con él. Es una gran oportunidad para él, así que lo entendemos", añadió el expiloto de F1.

De esta forma, el padre da a entender que Verstappen continuará corriendo en el 'Grand Prix' por lo menos una temporada más hasta la marcha de Lambiase: "Sin duda, después de cuatro campeonatos han logrado mucho juntos, pero eso depende de Max.Sin embargo, creo que él seguirá adelante".

Aunque la salida del ingeniero de carrera es inevitable, la escudería austriaca aún podría convencer a su piloto para continuar corriendo junto a ellos más años, pero, tal y como recalca Jos, depende de las decisiones que tomen en Red Bull. "Creo que las cosas han cambiado. Más allá de eso, le corresponde a Red Bull reemplazarlo", concluye el padre de Verstappen.