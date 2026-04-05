El hermano de Michael Schumacher carga contra Ferrari: "Hay dos egos en esos coches"

Ralf Schumacher habla sobre la situación de los italianos y de la claúsula que cree que puede tener el heptacampeón del mundo en su contrato.

El equipo Ferrari ha dado un salto hacia delante en 2026. Los de Maranello han pasado a ser el segundo coche de la parrilla solo por detrás de Mercedes, y eso ha hecho que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton estén peleando por posiciones en pista. Unas luchas que en más de una ocasión han estado a punto de provocar una tragedia en el box de Ferrari.

Esto ha hecho que muchas personas tanto de dentro como de fuera del paddock opinen sobre la situación del equipo italiano. Expilotos como Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher, quien ha comentado que estas luchas se deben a que el siete veces campeón del mundo tiene una cláusula que le permite pelear en pista: "En realidad, opino, y esto probablemente genere muchas críticas, pero no me importa, que Hamilton tiene un contrato que le otorga precisamente esa libertad en la pista".

"Creo que probablemente tendrá algún tipo de estatus de número uno. Eso significa que Ferrari no tiene forma de controlarlo, él mismo lo decide. Me imagino que ni siquiera Fred Vasseur (jefe de equipo de Ferrari) tiene voz ni voto en ello, aunque quisiera. Creo que todo se reduce a los contratos, y ese es realmente el principal problema. No hay que subestimar que hay dos egos en esos coches", comentó Schumacher, en el podcast 'Backstage Boxengasse'.

Sin embargo, esta tesitura se debe también al gran rendimiento de Hamilton esta temporada. Algo por lo que el expiloto alemán también se alegra: "Me alegra mucho que esté claramente de vuelta en la lucha este año. Probablemente Hamilton pueda decidir por sí mismo lo que hace".

Aunque estas batallas al límite hacen que Ferrari todavía no haya conseguido ninguna victoria este año. Algo que para Schumacher, afecta a todo el equipo.

"Si esos dos 'toros' que van al frente pierden una posición, o cinco segundos, o incluso sufren daños al chocar, eso afecta a todo el equipo. El mecánico, que está ahí desde la mañana hasta la noche, dándolo todo, al igual que todos los demás miembros del equipo, también lo siente. Y mientras no choquen entre sí, no hay problema. Para el equipo, obviamente no es la forma más rápida de ganar una carrera. Eso está fuera de toda duda", concluyó el expiloto de 50 años.