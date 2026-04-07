'BBC': Aston Martin tampoco sería competitivo aunque llevara motor Mercedes

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

El citado medio apunta que Aston Martin como mucho estaría en la zona media si llevara el mejor motor y no el Honda.

Aunque Aston Martin ha centrado sus problemas en la falta de potencia del motor Honda, algunos medios apuntan que la historia va mucho más allá. Tampoco se salva el chasis diseñado por Adrian Newey, que no estaría entre los mejores de la parrilla de la Fórmula 1.

Según ha informado la 'BBC', ni con el motor Mercedes, el más potente de la F1, el Aston Martin podría estar peleando en la parte de arriba.

El reputado periodista Andrew Benson dice que la lucha de Aston Martin estaría junto a Alpine y a Haas si llevaran ese motor, es decir, por detrás de los tres grandes.

"Fuentes que indican que en Japón perdían la mitad de tiempo por el chasis. Pero es imposible saberlo", apunta el citado medio.

"Un coche de Q2"

El medio 'The Race', por su parte, ve a Aston Martin como mucho en Q2 si cambiara de motor: "Si al AMR26 le pones el mejor motor pienso que es un coche de Q2 en el mejor de los casos. Es muy, pero muy difícil, desarrollar un coche con el déficit que tienen en el motor".

Hablan de un chasis "con mucho potencial" porque es uno de los más básicos de esta nueva normativa: "En curva media y lenta sí son buenos".