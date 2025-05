Es el gran día de la Fórmula 1: se cumplen 75 años de la primera carrera de la historia

Tal día como hoy hace 75 años se daba el pistoletazo de salida a un evento único. La Fórmula 1 echaba a rodar en Silverstone. Ese primer campeonato constó solo de siete carreras, de las cuales seis fueron en Europa y una en el circuito de Indianápolis en Estados Unidos, siendo el campeón Giuseppe Farina.

Con motivo del aniversario de esta primera cita, las redes sociales oficiales de la competición ha compartido un vídeo donde se hace un recorrido por la historia titulado: "75 años. En un abrir y cerrar de ojos". En él se muestra desde sus inicios hasta la actualidad los grandes momentos vividos a lo largo de la historia.

La secuencia de tres minutos de duración inmortaliza la evolución de los monoplazas recalcando a Ferraricomo la escudería más longeva donde contrapone el coche de Niki Lauda con el de Charles Leclerc. Además que inmortaliza la mítica curva del casino de Mónaco, inalterada por el paso del tiempo.

El vídeo también remarca los momentos más críticos de la competición como fue el 1 de mayo de 1994. En esa fecha crítica moría en un accidente en los libres del Gran Premio de Imola, Ayrton Sennatricampeón del mundo de Fórmula 1.

Pero no solo entra el apartado de accidentes espectaculares ni tragedias. El vídeo muestra míticas celebraciones donde incluyen el icónico grito de liberación de Fernando Alonso cuando fue campeón del mundo en el Gran Premio de Brasil 2005. También resalta a las figuras de Lewis Hamilton y Michael Schumacher quienes comparten el hito de conseguir siete mundiales.

Actualmente, la Fórmula 1 vive un periodo de expansión a nuevos mercados y goza de un futuro esperanzador. El 2026 tendrá lugar un revolucionario cambio de reglamento que pretende cambiar el orden imperante en la actualidad, buscando nuevas rivalidades en pista.

75 Years.

In the blink of an eye.#F1pic.twitter.com/WFJSq2orMA