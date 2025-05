Fernando Alonso tiene motivos para creer: "Aston Martin lo va a ganar todo"

A pesar de que la presente temporada esté siendo un completo desastre para Aston Martin, la ilusión y el objetivo de la escudería británica pasa por el nuevo reglamento.

Este se instaurará la próxima temporada y para ello desde Silverstone se han 'armado' de la mejor manera posible.

Alianza con Honda, nueva fábrica, novedoso túnel de viento, fichaje estelar de Adrian Newey, inversión millonaria de Lawrence Stroll y Aramco… los ingredientes están, pero falta hacer la comida.

Y es por estos ingredientes que Juan Pablo Montoya cree que Aston Martin reinará en Fórmula 1 en unos pocos años.

El expiloto colombiano cree que podría ser en 2028, pero no descarta que ya ganen el Mundial en 2027.

"No creo que el año que viene vaya a ser tan espectacular, pero de aquí a tres o cuatro años, si no dos, lo van a ganar todo", ha señalado en declaraciones a 'As'.

Paralelamente, Montoya considera que si Aston logra ser el mejor equipo de la parrilla, Verstappen acabará recalando ahí.

"Si Aston Martin parece que lo va a hacer realmente bien en el futuro, Max acabará pilotando allí. Esa es mi predicción", ha zanjado. Veremos qué tienen que decir al respecto Alonso y Stroll, pilotos ya confirmados para 2026.