La durísima crítica de un excampeón de F1 a Lewis Hamilton: "Solo esta ahí para pasar el rato"

La etapa de Lewis Hamilton en Ferrariestá teniendo más sombras que luces. La victoria en el sprint de China fue un destello de calidad del heptacampeón del mundo. Más allá de eso, a la hora de la verdad el británico ha sido batido por su compañero Charles Leclerc.

Asimismo, se pudo ver al expiloto de Mercedesenfadado por la estrategia seguida por el muro italiano durante la carrera de Miami. Jacques Villeneuve, campeón del mundo de 1997, ha valorado en líneas generales su temporada: "Se nota que Lewis Hamilton no está nada contento".

"Charles Leclerc ha ido dando un paso al frente cada vez más. Y se nota en los comentarios de Lewis: 'Lo siento'. Es como Norris: una vez que empiezas a hacer esto, estás quemado. Está perdiendo credibilidad y la gente pierde la confianza en ti. Creen que ahora sólo está ahí para pasar el rato", ha señalado, tal y como recoge 'Soy Motor'.

El piloto canadiense considera que para pilotar para los italianos se necesita un plus que en Mercedes no tenía: "Ferrari es como un volcán: necesitas fuegos artificiales, necesitas pasión, la chispa que enciende las cosas. Si no tienes esa chispa, es un problema en Ferrari. El tiempo apremia".

Villeneuve cierra su reflexión con un dardo al calendario y a la falta de descanso: "La clave es cómo será cuando todos regresen a Europa. No han tenido tiempo de descansar. Ha sido un calendario desastroso. Parece que no entiende por qué las cosas no le salen bien. Esperemos hasta Mónaco. Luego veremos qué pasa".