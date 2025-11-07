La llamativa reflexión del padre de Verstappen: "Piastri no se ha olvidado de repente de cómo pilotar, ¿verdad?"

Jos Vertsappen se ha mostrado muy sorprendido con la repentina caída del rendimiento de Oscar Piastri justo cuando el campeonato del mundo encara su recta final.

Hasta hace muy poco, Oscar Piastri acariciaba el título de campeón del mundo de F1. El piloto de McLarenfue el ganador del GP de Países Bajos en un evento que le colocó con más de cien puntos de ventaja respecto a Max Verstappen y más de treinta en comparación a su compañero de equipo.

Cinco GP después, el australiano ha perdido el liderato y no ha vuelto a subir al primer escalón del podio en ninguna cita. Una dinámica que ha cambiado totalmente el panorama del campeonato y ha despertado la incredulidad de muchos aficionados.

El padre de Verstappen, Jos, extrañado, ha apuntado a esta situación con una llamativa pregunta en declaraciones recogidas por 'De Telegraaf': "Me resulta muy extraño lo que está pasando en McLaren. Piastri no se ha olvidado de repente de cómo pilotar, ¿verdad? Si yo fuera él, o su representante daría un puñetazo en la mesa internamente".

Las declaraciones de Jos apuntan a un posible 'boicot' desde la escudería al piloto australiano. Una posibilidad que ha sido barajada por algunos aficionados.

Sin embargo, el padre de Verstappen no se aventura a confirmar nada: "Puede parecer así automáticamente, pero no tengo información al respecto. Si yo fuera Piastri, lucharía ahora mismo. Todos daban por hecho que sería campeón, y esa imagen ha cambiado muy rápidamente".