Firme mensaje de un campeón del mundo: "Márquez puede romper el récord de Rossi, pero..."

Kevin Schwantz, campeón en 1993, cree que Marc puede superar a 'Il Dottore' pero señala una falta de emoción en MotoGP

Kevin Schwantz reconoce a Marc Márquezcomo el gran referente del 'paddock' y destaca la admirable hazaña que ha completado esta temporada el ilerdense.

Aunque el brillante desempeño del 93 ha disminuido la emoción en la categoría reina debido a su aplastante dominio. En este contexto, Schwantz, campeón del mundo de MotoGP en 1993, advierte que el motociclismo moderno ha perdido parte de la emoción que entrañaba la competición en su época.

"Es un honor que me comparen con Marc, ha hecho mucho por este deporte. Volver después de una lesión tan grave y cambiar de equipo para volver a ganar demuestra una fortaleza increíble", respondía Schwantz después de ser cotejado con el de Cervera.

Sin embargo, a pesar de la admiración, el expiloto no se anima a calificar al español como el mejor de la historia: "Creo que Marc puede romper el récord de Valentino. Valentino ha sido grandioso para el deporte, pero Marc también lo es. No voy a decir quién es mejor: ambos son leyendas".

Finalmente, Schwantz recordó con nostalgia su época sobre la moto para cerrar sus declaraciones para 'MotoSprint Italia': "Antes, las diferencias eran de tres o cuatro segundos, ahora todo está muy apretado, pero las aerodinámicas hacen que las carreras sean más difíciles y, en ocasiones, menos emocionantes. No aburridas, pero sí menos intensas. El motociclismo necesita volver a entusiasmar a las nuevas generaciones".