Antonelli, a Sánchez en la comisión del caso Koldo: "Es increíble que esté compareciendo y Mazón no"

¿Qué está diciendo? La senadora de Más Madrid ha aseverado que el PP no tiene ninguna intención de despejar dudas sobre el 'caso Koldo' y que su única intención es "dinamitar el Gobierno de coalición al precio que sea".

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' ha sido tensa, marcada por las críticas de PP, Vox y UPN. Sin embargo, Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, agradeció al presidente su presencia para esclarecer el caso, sugiriendo que la derecha tiene otros intereses. Antonelli criticó que Sánchez comparezca mientras el presidente autonómico no lo ha hecho en la comisión de la DANA. Acusó al PP de querer desestabilizar al Gobierno de coalición y calificó a PP, Vox y UPN como "el tripartito de los resentidos", acusándolos de devaluar la Cámara Alta.

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' está siendo de lo más bronca. Pero, frente al tono de los parlamentarios de PP, Vox y UPN, la senadora Carla Antonelli, de Más Madrid, ha agradecido al presidente del Gobierno su presencia en el Senado para "arrojar luz" sobre el caso que "a priori" se está estudiando allí, pero que, a su juicio, no es en absoluto lo que interesa a la derecha.

Así, y tan solo un día después del funeral de Estado por las víctimas de la DANA, que estuvo marcado por la indignación por la negligencia y las mentiras del president autonómico, Antonelli ha manifestado que le "parece increíble" que Sánchez "esté compareciendo hoy aquí en esta comisión y todavía no ha comparecido el señor Mazón en la de la DANA" en Les Corts. "Uy, perdón señor presidente, que he dicho Mazón, la palabra prohibida", ha ironizado, dirigiéndose al presidente de la comisión, Eloy Suárez, del PP.

"¿Sabe usted realmente por qué está aquí, señor Sánchez? Le puedo asegurar que la voluntad del PP, no tenga la menor duda, no es la de aclarar, despejar dudas sobre este caso. El PP quiere dinamitar el Gobierno de coalición al precio que sea y cueste lo que cueste", ha aseverado la senadora, dirigiéndose ahora al jefe del Ejecutivo.

"Aquello famoso de 'caiga quien caiga'. 'Quien pueda hacer, que haga', que decía aquel señor que nos llevó a una guerra ilegal y al mayor atentado terrorista de la historia de España en Atocha", ha añadido, en alusión al expresidente 'popular' José María Aznar.

Antonelli, que ha calificado a PP, Vox y UPN como "el tripartito de los resentidos", les ha acusado de convertir la Cámara Alta "en un reino de taifas" y un espejo de la Asamblea de Madrid, "devaluando la honorabilidad de esta cámara y utilizándola para arremeter contra su Gobierno".