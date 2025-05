George Russell no cree en la mala suerte y estalla contra Mercedes: "Fuimos lentos a morir"

"No es la primera vez..."

La decepción vivida en Imolano la tuvo solo Fernando Alonso. George Russell también acabó muy decepcionado con su séptimo puesto, pero en su caso no fue por cuestión de suerte. Sorprendentemente, las prestaciones del Mercedesno fueron buenas y han sonado las alarmas en el equipo de Brackley.

El británico fue tremendamente tajante al ser cuestionado sobre si fue afortunado con las dos situaciones de bandera amarilla que cambió la dinámica de la carrera: "No, definitivamente no fue mala suerte, simplemente fuimos lentos a morir".

"No es la primera carrera del año en la que somos más lentos que Ferrari, e incluso más lentos que Williamso vamos al mismo ritmo que ellos, pero de alguna forma hemos conseguido salvar los muebles en esas ocasiones. Hoy tuvimos mucha suerte de acabar séptimos", ha explotado Russell en 'Sky Sports'.

El británico señaló las deficiencias del Mercedes por las que han desencadenado este mal resultado: "Tenemos un problema de base, porque o se sobrecalientan los neumáticos delanteros o los traseros, dependiendo del circuito".

"Pero no es la primera vez que lo reportamos. Lo que pasa es que probablemente hoy todos nuestros rivales hicieron una carrera medio decente", ha declarado el actual cuarto clasificado en el mundial de pilotos.

Andrea Antonelli, su compañero de equipo, abandonó en la vuelta 46 y el propio Russell reconoció que algo no funcionaba como siempre: "Fue muy extraño. En las vueltas a la parrilla ya estaba informando de problemas con el coche y pensé que algo iba mal. El equipo revisó todo y no vio nada, pero esa sensación continuó".