La decisión de Williams que frustró la carrera de Sainz en Imola: "Es una pena porque..."

Carlos Sainz ha vuelto a sumar una nueva carrera en la zona de puntos. El ex de Ferrari ha cruzado la línea de meta en octavo lugar pero, tras salir sexto, ha mostrado su desacuerdo con ciertas decisiones que ha tomado Williams a lo largo de la carrera.

Ha habido un momento en el que Carlos rodaba decimoquinto pero una gran remontada le ha terminado permitiendo ser octavo. El madrileño ha reconocido estar muy satisfecho con su rendimiento pero también cree que las decisiones de Williams a la hora de entrar en 'boxes' le han perjudicado.

Según Sainz, el equipo británico ha decidido para "demasiado pronto": "No estoy contento. Ha sido una carrera en la que estábamos en la posición idónea para acabar entre los cinco primeros después de una primera salida atacando a Alonso y a Russell, que íbamos más rápido".

"El equipo a tomado la decisión de parar muy pronto y eso ha condicionado el resto de la carrera. Es un pena porque he ido muy rápido todo el fin de semana y en carrera. Me he quedado el quince por el safety car y he tenido que remontar. Por A o por B las cosas se tuercen el domingo y hay que aprender de ello. Hay que aprender a ejecutar mejor los domingos porque se nos están escapando muchos puntos", ha reconocido Sainz en los micrófonos de 'DAZN'.