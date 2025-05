Leclerc vuelve a frustrarse en casa de Ferrari: "No puedo aceptar la situación"

En la casa de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton firmaron una buena remontada tras un gran descalabro en la clasificación. En el caso del británico se quedó a las puertas del podio con un cuarto lugar. En cambio, el monegasco solo pudo ser sexto en una carrera sin suerte.

El monegasco sentenció ante 'Canal +' Francia la realidad sobre la carrera de Imola: "Es frustrante porque hemos hecho una buena carrera en general. Por desgracia, los dos coches de seguridad han salido en el peor momento para nosotros".

El monegasco tuvo un lance con el Williamsde Alexander Albon donde se pudo exponer a una sanción donde el tailandés se fue por la grava, luchando por la cuarta posición: "Era una carrera para sacar los codos y correr con el corazón, a veces vas al límite. Pero si salgo undécimo, como piloto no puedo aceptar la situación en la que estamos y tomo riesgos".

"Yo estaba delante en la curva, sabía que sería complicado pero una vez te comprometes con la frenada no puedes levantar. Intenté mantener la posición, no sé si fui más allá del límite. Pero lo di todo, con los neumáticos que tenía no podía dejarme nada", explicó posteriormente para 'Sky Sports'.

A la postre, se tuvo que conformar con un sexto puesto tras perder el quinto puesto contra el tailandés y ceder la posición a su compañero: "Todos tenemos las normas en la cabeza y tratamos de jugar con ellas. Aunque a veces depende de centímetros y no es fácil juzgarlo a 250 kilómetros por hora. Si he cometido un error se lo diré, pero no creo que sea el caso".