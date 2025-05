Siguen las críticas por la norma 'anti insultos': Russell y Hamilton 'disparan' contra la FIA

La FIA a través de su presidente, Mohammed Ben Sulayem, ha dado marcha atrás a una de las sanciones más discutidas por la parrilla de la Fórmula 1. La norma 'anti insultos', que planteaba incluso restar puntos en el campeonato mundial, ha sido modificada a un carácter más leve.

Pese a esto, no se ha escapado de la crítica de Lewis Hamilton y George Russell a su llegada a Imola. Los dos británicos han criticado severamente la propuesta del emiratí, siendo el de Mercedesel que más ha reflexionado al adquirir el papel de ser el director de la Asociación de Pilotos de Grandes Pemios (GPDA).

"Estamos hablando de una situación en la que las cosas se han revertido porque era un poco ridícula, en primer lugar. Por supuesto, estamos contentos de ver que se ha cambiado, pero nunca debería haber estado ahí en primer lugar, si eso tiene sentido", ha explicado George Russell, según publica 'Motorsport'.

La rajada no se queda aquí y el británico no considera que deban adoptar una posición sumisa ante el organismo rector: "Me parece un poco mal dar las gracias por los cambios cuando, para empezar, no deberíamos haber estado en ese lugar. Aún no hemos mantenido una conversación con nadie de los altos cargos de la FIA. Así que sí, todo es un poco sospechoso".

Por otro lado, el piloto de Ferrariha sido más escueto al dar su opinión, pero comparte la postura del 'paddock': "Es ridículo. La verdad es que no lo sé. Nada de lo que diga va a cambiar las cosas. Parece que hay un poco de lío en este momento. Se necesitan muchos cambios, sin duda".