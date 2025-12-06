La genial reacción de De la Rosa tras hacer de copiloto de Alonso: "¡Qué pesadilla!"

El expiloto, ahora asesor de Aston Martin, se subió junto al asturiano en un coche deportivo pilotado por el propio Fernando. La cara de De la Rosa lo dice todo.

Fernando Alonso ya piensa en 2026. El piloto asturiano afronta el Gran Premio de Abu Dhabi con ganas de poner fin a una temporada difícil para dar paso a la que podría ser su última oportunidad de poder luchar por un título de la Fórmula 1.

Alonso se ha sentido incómodo en muchas ocasiones sobre un Aston Martin que no le ha puesto las cosas fáciles. Aún así, el español ha podido sumar puntos en grandes actuaciones cuando el coche se lo ha permitido.

Sin embargo, ha sido el propio Fernando el que ha reconocido en varias ocasiones que quiere acabar la temporada cuanto antes. No obstante, Alonso no renuncia a pasárselo bien este final de temporada. Aston Martin ha publicado un vídeo en el que se ve a Fernando, junto a Pedro de la Rosa en un deportivo.

El asturiano pilota el coche mientras De la Rosa está de copiloto. "¡Qué pesadilla!", exclama de manera cómica Pedro después del 'paseito' con Alonso. La reacción del expiloto no tiene precio mientras el bicampeón hace derrapes en el circuito de Abu Dhabi.