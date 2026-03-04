¿Se ve Carlos Sainz como futuro director de equipo en F1? "No sé si es adecuado para mí, pero..."

El piloto español reconoce que lo ha estado pensando, pero cree que no podría sacar su máximo: "Estoy abierto a encontrar posibles soluciones".

¿Cuál es el futuro de Carlos Sainz una vez que se retire como piloto de la Fórmula 1? ¿Se plantea ser director de equipo o dueño? En el podcast 'Beyond The Grid' ha lanzado una reflexión sobre su futuro y ha descartado, al menos de primeras, esta salida profesional.

"Lo he estado pensando si me gustaría un papel así. No lo sé. No lo sé. No sé dónde estaré en la vida", dice el piloto de Williams.

Porque cambiar la pista por los despachos no sería fácil para él: "Soy piloto de carreras, nunca he tenido que ir a una oficina ni nada parecido. No sé si estaría preparado para eso. Sé que cuando me retire, alrededor de los cuarenta años, me quedarán otros 40 buenos años por delante".

Cree que su influencia podría ser mayor en otros ámbitos: "No sé si el puesto de director de equipo sea el adecuado para mí. Pero creo que podría tener una gran influencia en otros aspectos de un equipo de Fórmula 1. Sabiendo lo que sé sobre cómo gestionar pilotos y un equipo de ingenieros, creo que podría encontrar un puesto o algo similar".

"No sé si ser director de equipo es el rol que disfrutaría o en el que sacaría el máximo provecho de mí. Por eso estoy abierto a encontrar posibles soluciones. Y eso tiene que venir después de que me guste ser piloto de carreras, y para entonces me gustará serlo", detalla.

¿Otra categoría?

Carlos no descarta, el día que se marche de la F1, competir en otras. Eso sí, siempre que pueda aspirar a resultados importantes. "Soy corredor, soy competitivo. Como dije antes, me gusta ganar en todo. Participaré en una categoría en la que crea que puedo ganar", ha dicho entre risas.