El Gran Premio de Canadá ha dejado numerosas imágenes curiosas más allá de de la victoria de Max Verstappen. Además de la segunda posición lograda por Fernando Alonso, el otro Aston Martin, el de Lance Stroll, también ha dejado una conducción de escuela logrando finalizar noveno.

El canadiense, pese a salir en decimosexta posición tras una clasificación pasada por agua, realizó una de sus mejores actuaciones personales de la temporada. Stroll pasó a Valtteri Bottas en la última recta de la carrera para finalizar en novenaposición por apenas 30 milésimas.

Sin duda, este adelantamiento y estos puntos le van a servir a Lance para recuperar la confianza que ha perdido en este inicio de temporada. El canadiense se encuentra octavo en el mundial, lejos del nivel que le permite tener su monoplaza, pero cada vez más competitivo y este adelantamiento es prueba de ello.

Mere inches in it! 🤏

Lance Stroll and Valtteri Bottas did not hold back in their epic race to the finish line! 🤯#CanadianGP#F1@AstonMartinF1@alfaromeostakepic.twitter.com/EinJreI8OC