Sebastian Vettel, expiloto de grandes marcas como Red Bull, Ferrari y Aston Martin y campeón del mundo en cuatro ocasiones de la mano de los austriacos, ha anunciado que va a volver a sentir la adrenalina de pilotar uno de los mejores monoplazas de la Fórmula 1.

El alemán volverá al asfalto en el trazado de Nordschleife con un Red Bull RB7 en un evento 'festival' que se celebrará en el mismo fin de semana que las 12 horas de Nurburgring.

Sin embargo, no lo hará solo. En ese evento se reunirá con su viejo amigo y excompañero Daniel Ricciardo, que se subirá a su vez al Red Bull RB8. El coche al que se subirá Sebastian Vettel no es otro que aquel que le hiciera campeón del mundo allá por el año 2011.

El evento en el que podrá demostrar el por qué ha ganado todo lo que ha ganado será el día 9 de septiembre de este mismo año y será nada más y nada menos que en el mítico 'Infierno Verde' de Nordschleife.

Una carrera meteórica

Sebastian Vettel es uno de los pilotos más galardonados de la historia de la Fórmula 1. Ha conseguido un total de 53 victorias en el Gran Circo, logrando subirse al podio en 122 ocasiones.

Por si esto fuera poco, el piloto alemán ha conseguido 4 Títulos Mundiales de la Fórmula 1 consecutivos de la mano de Red Bull entre 2010 y 2013, ambos incluidos.

Por supuesto, dos de esos campeonatos derivaron en una de las rivalidades más icónicas de la historia del Gran Circo entre Sebastian Vettel y Fernando Alonso.