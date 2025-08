Alcaraz habla sobre su relación con Sinner: "La gente quiere que haya fricción, pero..."

Carlos Alcaraz ha decidido parar después de ganar Roland Garros o Queen's y llegar a la final de Wimbledon. El murciano no estará en el Máster 1000 de Canadá tras tomar la misma decisión que Jannik Sinner. Número 1 y número 2 del mundo son las principales ausencias de un torneo en el que tampoco participarán Novak Djokovic o Jack Draper.

"Me encanta jugar al tenis. Es mi pasión, es lo que he elegido, es lo que me gusta", declaraba Carlos Alcaraz en una entrevista con 'Financial Times'. Sin embargo, el murciano es consciente de la importancia de encontrar un equilibrio ."Al final, es como todo lo demás. Si juegas todos los días y no te tomas un descanso para desconectar, esa emoción se va desvaneciendo", añadía.

Carlos volverá al circuito en Cincinnati, donde buscará encontrar buenas sensaciones de cara al US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Mientras, el de El Palmar encuentra momentos para desconectar, divertirse, comer, vivir y celebrar. Y es que, sin excesos, hace todo aquello que no se permite durante los torneos.

Ya en clave tenis, explicó como vivió la remontada ante Sinner en París. "Simplemente pensé en remontar poco a poco: un punto, luego otro punto, luego otro punto, especialmente esos tres puntos de partido en contra. Cerrar un Grand Slam es muy, muy difícil, así que sabía que tendría oportunidades. Por eso mantuve la calma. Sabía que no iba a ser fácil para él. En ningún momento dudé de que podría remontar", relataba el español.

Además, aprovechaba para recordar lo importante que es demostrar confianza. "Si tu imagen muestra debilidad se acabó, estás perdido" sentenciaba.

Y junto a Jannik Sinner ya lleva un tiempo compartiendo grandes escenarios. Al final, son muchas horas, y el murciano también ha hablado sobre su relación con el italiano.

"Las provocaciones llaman mucho la atención. A la gente le gusta mucho la idea de que haya fricción entre nosotros. Eso es lo que vende. Jannik y yo nos vemos mucho fuera de la pista. Hablamos, a veces entrenamos juntos, y al final se forja una buena relación, una relación bonita. Queremos ganar y superarnos mutuamente, pero fuera de la pista, ser buenas personas y llevarnos bien, esa es una de las virtudes y valores del deporte".

Finalmente, Alcarazha dado su opinión sobre las redes sociales. Nacido en 2003, con 22 años y casi 8 millones de seguidores en Instagram, es una voz acreditada y consciente que deja una reflexión muy a tener en cuenta: "Uso mucho las redes sociales y no es un entorno muy bueno, por no decir horrible. Se han convertido en una herramienta muy importante para el trabajo, pero a nivel personal es un mundo muy feo. Al final, nada de lo que hay es real".