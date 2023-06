En Aston Martin "confían en estar al nivel de Red Bull", y para ello hay confianza para afrontar las siguientes carreras con las modificaciones en el AMR23, que tanto efecto tuvieron en Montreal.

"Las mejoras funcionan y no vamos a parar, estamos en buen lugar, pero seguiremos, teníamos algo de presión y estamos contentos de que funcionen", destacó Mike Krack en declaraciones tras el Gran Premio de Canadá.

El jefe de equipo de Aston Martin se mostró muy contento porque el monoplaza deFernando Alonso realizó la "carrera más competitiva del año".

Lo que comprendo como algo "muy esperanzador", de cara al futuro, y teniendo en cuenta el paso atrás de Montmeló: "Era importante mandar un mensaje después de Barcelona y creo que lo hemos hecho".

