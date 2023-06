La nueva victoria de Max Verstappen en Canadá le acerca aún más a su tercer título mundial. El neerlandés ha ganado ya seiscarreras de ocho posibles y se consolida como único candidato a hacerse con el Mundial de Pilotos. Sin embargo, esta vez las distancias con sus perseguidores se han visto reducidas notablemente.

Con estos 25 puntos, Verstappen suma ya 195 puntos y domina con puño de hierro la clasificación de pilotos. Unos puntos que aumentan la diferencia con su compañero de equipo a 69 puntos en tal solo ocho carreras. Sergio Pérez, por lo tanto, se encuentra segundo con 126 puntos.

Fernando Alonso continúa siendo la sorpresa del campeonato y este fin de semana ha demostrado que está viviendo su segunda juventud. Ha vuelto a ser segundo y, con estos 18 puntos, el asturiano ya se coloca tercero con 117 puntos, a tan solo 9 de Sergio Pérez.

Un Alonso que volvió a doblegar al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que no pudo ser más que tercero. Por ello, el británico se mantiene en cuarta posición en el campeonato con 102 puntos.

El que sí que ha crecido en la clasificación ha sido Carlos Sainz. El madrileño se afianza ya en la quinta posición en la tabla de clasificación con 68 puntos, 14 más que Charles Leclerc, que no se termina de adaptar a esta temporada.

Si alguien tenía dudas, este fin de semana el equipo Red Bull se ha encargado de solventarlas. Los austriacos tienen ya más que encarrilado el Campeonato del Mundo de Constructores. Han ganado todas las carreras y cuentan ya con 321 puntos, 154 más que Mercedes, su más inmediato perseguidor.

Aston Martin, por su parte, continúa a la caza de los alemanas. Los británicos suman ya 154 puntos, los cuales contrastan con los 55 que consiguieron a lo largo de toda la temporada pasada.

Por lo demás, nada cambia. Todo sigue igual en la parte media de la tabla. Eso sí, Ferrarise mantiene en cuarta posición, en tierra de nadie, con 122 puntos. Los de Maranello se encuentran lejos de donde les gustaría estar pero, a diferencia del inicio de la temporada, parece que vuelven a tener un coche competitivo.

