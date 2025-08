Los abogados de las monjas de Belorado acusan a Iceta de querer hacerles daño: "Su crueldad no tiene límites"

La situación de las exclarisas de Belorado sigue sin resolverse tras el fallo judicial que las obliga a abandonar su monasterio, en favor de la Iglesia Católica. Las religiosas, que llevan más de un año en conflicto con la Iglesia tras ser declaradas cismáticas, se niegan a entregar las llaves, y sus abogados han acusado al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y al tribunal de Briviesca de actuar con crueldad. Alegan que el traslado de las monjas, de entre 87 y 100 años, supone un peligro para su salud. Además, denuncian que el tribunal ha colaborado en esta acción inhumana sin considerar la voluntad de las monjas. Las religiosas, apoyadas por la opinión pública, no piensan rendirse y continúan luchando por su causa.

La trama en torno a las ya exclarisas de Belorado no tiene fin. Después de que este viernes la jueza de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, en Burgos, diera la razón a la Iglesia Católica en su demanda de desahucio contra las clarisas y condenara a abandonar el monasterio en el que residen y ante la negativa de las religiosas a entregar las llaves del convento, ahora sus abogados han lanzado un comunicado en el que apuntan directamente al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y al propio tribunal.

En una nota firmada por los letrados Enrique García de Viedma y Florentino Aláez, ambos no dudan en espetar que "la crueldad del comisario pontificio Sr. Iceta no conoce límites". Según ellos, la única intención del arzobispo y del tribunal es dejar en al calle a las monjas, que ya llevan más de un año de batalla con la Iglesia después de que fueran declaradas cismáticas.

"Estamos hablando de personas que tienen entre 87 y 100 años y un estado de salud delicado, para quienes un traslado a un escenario desconocido puede resultar un verdadero peligro. Una auténtica atrocidad, solo entendible desde el intento permanente de perjudicar a las monjas a quienes quiere desahuciar, único fin de su comisariado", aseveran.

Ambos acusan a Iceta de querer obligar a las ancianas a dejar la convivencia con las compañeras que, supuestamente, las cuidan. "Ha querido hacerles daño donde más les duele, separándolas de las mayores a las que cuidan y adoran; y para eso no le importan la voluntad ni el bienestar de estas. Todo ello sin contar con que estas monjas han participado como las demás en la decisión de la nueva orientación religiosa de la comunidad y tienen dicho por escrito que el comisario no las representa, por lo que resulta contra natura entregárselas a él. La crueldad va escalando grados hasta hacerse insoportable", aseveran

Además, los letrados acusan al tribunal de Briviesca de colaborar "con esta acción inhumana" y le acusan de desconocer que "a personas libres no se las puede trasladar contra su voluntad de un lado a otro salvo procediendo a su detención", ya que las hermanas mayores habría manifestado su deseo de no ser separadas.

Quejas en los canales oficiales

"Causa verdadero asombro que unas instituciones que deben velar por la protección de las personas con discapacidad puedan decidir una medida tan agresiva de fuerza sobre sus cuerpos, como es sacarlas de su casa y llevarlas a otro sitio, sin tan siquiera escucharlas primero y darles la posibilidad de defensa letrada", sentencian, a la vez que anuncian una queja por los canales oficiales.

En la misma línea, Francisco Canals, el portavoz de prensa de las mujeres, afirma que no se van a rendir pese al trato recibido. "Las monjas de Belorado son religiosas entregadas a la vida espiritual. No merecen este trato ni sufrir estas circunstancias. Su comunidad no se rinde y cuenta con un respaldo creciente de la opinión pública", dice, a la vez que hace hincapié en que "se han convertido en una marca nacional con un apoyo cada vez más grande de los españoles".

"Las monjas seguirán su camino de crecimiento, son activas y creativas, por esa razón seguirán en el centro de la actualidad durante el mes de agosto", culmina.