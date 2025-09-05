Ferrari señala una brutal igualdad en la lucha por el Mundial de 2026: "Será el más emocionante..."

Frédéric Vasseur, jefe de la escudería italiana, predice un campeonato muy emocionante en el que varios equipos podrán aspirar a grandes cosas.

El Mundial de 2026 es una absoluta incógnita en la Fórmula 1. Un nuevo cambio de reglamento llegará la temporada que viene y eso posibilitará a muchos equipos el hecho de poder dar un gran salto a la hora de competir por objetivos más ambiciosos.

Será el caso de Aston Martin o Williams que quieren unirse a las escuderías que lideran el campeonato para poder tener opciones de obtener podios y victorias. Las aspiraciones de Fernando Alonso dependen de el desarrollo del monoplaza para la temporada que viene.

El proyecto lo está liderando Adrian Newey y son muchos los que ya colocan a Aston en las posiciones de arriba durante la temporada que viene. Alonso ya desveló a principio de temporada que su objetivo era tener la opción de ganar en el Gran Premio de Australia de 2026.

Para que eso pase, la mejoría de Aston debe ser considerable, como debe ser también la de Ferrari, que está viviendo una temporada bastante mediocre. Frédéric Vasseur, jefe de la escudería, entiende que habrá mucha pelea y mucha igualdad el curso que viene: "Siempre estás convencido de que lo puedes hacer mejor y también con las regulaciones".

"Ahora, probablemente es un poco frustrante con la convergencia de rendimiento, menos McLaren, la parrilla está muy apretada y empezar de cero el año que viene, puede ser bueno o malo, Usar combustible sostenible será bueno para el futuro de la Fórmula 1 y será el campeonato más emocionante de los últimos 40 años, no tenemos que tener miedo a nada", ha reconocido Vasseur en el pódcast oficial de la 'F1'.