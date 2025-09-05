Fernando Alonso destapa la realidad de Aston Martin para 2026 y dispara la ilusión

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha destacado la "correlación de fábrica-pista" asegurando que "las herramientas funcionan como deben".

"Algo que no teníamos en 2023 y 2024"

Fernando Alonso dejó jugosos titulares en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia que se disputará en Monza este fin de semana.

Además de señalar qué dos carreras tiene marcadas en rojo en el calendario como citas potenciales para optar al podio, el asturiano destacó la gran progresión del equipo esta temporada.

De hecho, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 incidió en la positiva correlación de datos entre fábrica y pista, lo que da cuenta de que el proyecto de 2026 y la nueva normativa marcha muy bien.

"Creo que las herramientas que tenemos en la fábrica y las piezas que se traen aquí a pista hacen lo que se espera de ellas, eso es algo que no teníamos allá por 2023 ni en 2024", explicó.

"Es bueno poder volver a una correlación de fábrica-pista, desarrollaremos el coche de 2026 sabiendo que las herramientas funcionan como deben", añadió.

La nueva fábrica, el túnel de viento propio, la inversión millonaria de Aramco, el fichaje de AdrianNewey, las manos de Alonso... Fernando dejó claro en Monza que las perspectivas de cara al próximo año son más que halagüeñas.