La comparación que hace Pedro Acosta con Márquez: "Como hicieron Nadal, Alonso o Gasol..."

El joven piloto de KTM dice que si Marc ganará el mundial de MotoGP será "el mayor retorno de la historia de este deporte".

Marc Márquez camina hacia el noveno título con paso firme. Nadie le puede competir. Es cuestión de semanas que se confirme. Ha sido llegar a Ducati, el mejor piloto con la mejor moto, y arrasar en MotoGP. Y eso después de un periodo de lesiones muy duro que le hizo incluso plantearse la retirada.

Pedro Acosta dice que en caso de llegar ese título, que llegará, lo de Marc será "el mayor retorno de la historia de este deporte". Y también le ha comparado con auténticas figuras históricas del deporte.

"Ya dije hace unas semanas que está claro que Marc ganará el campeonato. Y cuando lo gane, será el mayor retorno de la historia de este deporte. Tenemos también a Michael Jordan, cuando se fue a jugar al beisbol y luego volvió al baloncesto", explica el piloto murciano de KTM.

También le pone al nivel de grandes deportistas españoles que volvieron después de lesión o de una retirada temprana como Fernando Alonso: "Pero creo que Marc será el primer piloto de MotoGP que sea capaz de sentarse en la mesa de Rafa Nadal, Fernando Alonso o Pau Gasol. Será uno de los regresos más sonados de la historia del deporte".

El paddock de MotoGP sabe que Marc Márquez está haciendo historia. Y la historia puede continuar. Porque a este nivel en 2026 volverá a ser el gran favorito al título una vez más. Ese ya sería el décimo. Palabras mayores.