La Comisión Europea apoya la petición de España para terminar con el cambio de hora

El contexto El presidente del Gobierno de España ha expresado que cambiar la hora dos veces al año "ya no tiene sentido" y que "apenas ayuda a ahorrar energía". "No le veo sentido", ha añadido.

La Comisión Europea ha respaldado la propuesta del presidente español, Pedro Sánchez, de eliminar el cambio de hora estacional, comprometiéndose a buscar un consenso con los países de la UE. Dan Jorgensen, comisario de energía, ha afirmado que aunque no es un tema prioritario, es una demanda de millones de ciudadanos. La propuesta ya fue planteada por la Comisión Juncker, pero no avanzó por falta de consenso. Sánchez defiende que el cambio horario es obsoleto, no ahorra energía y afecta negativamente la salud. El Gobierno español busca liderar el debate en Europa, aunque países como Italia muestran escepticismo. La decisión sobre adoptar horario de invierno o verano queda abierta para discusión.

La Comisión Europea se ha pronunciado tras las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre acabar con el cambio de hora estacional. En ese sentido, han mostrado su respaldo a la medida propuesta por Sánchez y se comprometen a trabajar para lograr un consenso con el resto de países de la Unión Europea.

"Pueden contar con la Comisión Europea para apoyar la búsqueda de una posición común en la UE", ha señalado Dan Jorgensen, comisario de energía, añadiendo que van a tratar de "fomentar el consenso entre los Estados miembros".

Jorgensen, además, ha añadido que aunque pueda no ser "uno de los aspectos más importantes de la agenda europea sí es algo que reclaman millones de ciudadanos".

En ese sentido, la Comisión Juncker ya había propuesto dicha medida hace unos años, antes de la pandemia de COVID en 2020. No pudo salir adelante en dicho momento porque era decisión de cada miembro de la UE aplicarla y decidieron no hacerlo.

Y es que el Gobierno quiere acabar de manera definitiva con el cambio de hora. Quiere que eso de 'a las 03 00 serán las 02 00' o 'a las 02 00 serán las 03 00' sea parte del pasado. Así lo ha anunciado Sánchez en redes sociales, donde ha aseverado que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido" y que es algo que "apenas ayuda a ahorrar energía" al tener "un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

"Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido", ha expresado el presidente en X, asegurando además que las encuestas muestran que españoles y europeos, "de manera mayoritaria", están en contra del actual sistema y que la ciencia dice que "ya no supone un ahorro energético".

Porque es un debate que, como dice Sánchez, "viene de lejos": "El Parlamento votó hace seis años acabar con el cambio horario. La política útil es la que escucha a los ciudadanos y también a la ciencia, y lo lleva a su legislación".

"Una práctica obsoleta", dice el Gobierno

Fuentes del Gobierno insisten en que se trata de una "práctica obsoleta". La propuesta de España, precisan, consiste en "eliminar definitivamente" el cambio de hora estacional en toda la UE. "No tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año. La medida ya no aporta ahorro energético y sí provoca molestias y efectos negativos en la salud", insisten.

Se trata, a juicio del Ejecutivo, de un paso "muy justificado" porque la ciencia "confirma que no hay ahorro real de energía". "Dos de cada tres españoles están a favor de acabar con el cambio de hora", agregan, recordando que "la Comisión y el Parlamento Europeo ya lo apoyaron hace años" y que solo "falta que el Consejo dé el paso".

"Ahora es la oportunidad para decidir. España lidera este debate para adaptar Europa a los tiempos actuales y es una cuestión de sentido común, de bienestar y de coherencia con la evidencia científica", insisten.

Sin embargo, desde Italia hay escepticismo a la propuesta de España. Así lo ha dicho Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores, que considera que decir adiós al cambio de hora es "muy complicado".

"No me parece muy sencillo, pero vamos a ver si es mejor para que las empresas ganen dinero y para trabajar contra el cambio climático", ha dicho, sin decir si están a favor o en contra y simplemente dudando de que se pueda implementar la propuesta de Sánchez.

¿Horario de invierno o de verano?

La propuesta del Ejecutivo español, en cualquier caso, plantea la cuestión de cuál sería el horario que adoptaríamos de forma fija: el de invierno o el de verano. Preguntado al respecto por laSexta, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que "esa es una cuestión que dejamos abierta precisamente para hablar con los diferentes países y los distintos Estados".

En idéntico sentido se pronuncian fuentes del Gobierno consultadas por esta cadena: "No tenemos preferencia. Es un elemento a valorar con Europa", dicen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.