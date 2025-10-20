Rosalía anuncia su nuevo disco, 'Lux', con aparición sorpresa y colapsando el centro de Madrid

Los detalles Tras varios años de silencio musical, Rosalía vuelve con 'Lux', que verá la luz el próximo 7 de noviembre. La artista catalana lo ha anunciado paseando en coche y a pie por el centro de Madrid y con un anuncio en las pantallas de la plaza de Callao.

Tras años desde su último disco, Rosalía regresa con 'Lux', su cuarto álbum de estudio, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre. Lo ha anunciado por todo lo alto: la catalana ha llenado las pantallas de Times Square (Nueva York) con el título de su nuevo trabajo. Mientras que en la plaza de Callao, sus fans españoles también vivieron su propio 'momento Times Square', ya que allí se proyectó una cuenta atrás con el anuncio del disco.

La cantante tenía una pequeña sorpresa extra para sus fans madrileños, pues se ha presentado en Callao conduciendo su propio coche, un Nissan GTR blanco con un rosario colgado, mientras fumaba.

Durante el recorrido, la artista catalana se ha hecho fotos con sus seguidores mientras recorría en coche la Gran Vía. Tras aparcar el vehículo se ha dirigido corriendo hasta la Plaza Callo mientras era rodada por una avalancha de seguidores que estaban allí esperándola desde hace horas y sin ellos saberlo.

Ante tanta gente, la intérprete de 'Con altura' se tuvo que refugiar en el hotel Vinici de Callao, donde ha permanecido y ha seguido saludando a sus fans.

De esta forma, Rosalía ha paralizado la Gran Vía, una de las arterias principales de Madrid. Apenas unos minutos antes de que la cantante hiciera su espectacular aparición, no había un dispositivo especial ni se había cortado el tráfico en la zona. Nadie estaba avisado.

Todo comenzó con un directo en TikTok e Instagram, donde la cantante catalana aparecía junto a su equipo mientras se vestía y maquillaba antes de dirigirse a un lugar emblemático y desconocido de España.

Alrededor de las 21:15 de la noche, Rosalía salió del hotel y se dirigió a Calla, todo esto mientras seguía en directo, donde sus seguidores la esperaban desde las 20:45. La catalana lucía un conjunto blanco, falda y jersey acompañado de unas manoletinas rojas y una especie de corona dorado sobre la cabeza.

Se publicó la noticia antes de tiempo

Sin embargo, la presentación tuvo un toque agridulce. Desde Nueva York, alguien publicó antes de tiempo la imagen de la portada del disco 'Lux'. La reacción de Rosalía fue captada en el propio directo: "Estoy flipando... Pero qué es esta mierda. ¡Se han adelantado en Nueva York! Debe ser un fallo humano".

'Lux' será el cuarto álbum de estudio de Rosalía y el primero desde 'Motomami' (2022), un proyecto con el que la artista ganó múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.

