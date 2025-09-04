Fernando Alonso confirma el buen trabajo de Aston Martin: "Antes no podía puntuar y ahora..."

El piloto asturiano deja claro que su coche "es mucho mejor" que en el inicio de la temporada: "Ahora puedo luchar con los diez primeros clasificados".

Nada tiene que ver el inicio de campaña de Aston Martin con lo que se está viendo ahora. Han mejorado y Fernando Alonso lo está notando. Desde hace varias carreras puede luchar por los puntos sin que ocurra nada extraño ni ningún accidente en la parte alta de la parrilla. Aunque no será fácil en Monza este fin de semana.

En la rueda de prensa del jueves Fernando ha analizado esas importantes mejoras: "El coche es mucho mejor que en el inicio de temporada. Antes no podía puntuar y ahora lucho con los diez primeros".

El Gran Premio de Italia no se adapta a las características de un Aston Martin que debería sufrir más que en Países Bajos, pero Fernando no se rinde: "A ver si podemos ir mejor...".

Por último ha desvelado qué cosas han cambiado en su AMR25 en las últimas citas: "El coche es más estable y más fácil de conducir".

Sumar, como en Zandvoort, volverá a ser el objetivo del fin de semana para Fernando y para los dos Aston Martin con Lance Stroll. Dar pasos pequeños en busca del gran salto que tiene que llegar sí o sí en invierno con la nueva normativa de la Fórmula 1.